OnePlus 8T Ondergaat Duurzaamheidstest

OnePlus heeft deze week de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant aangekondigd onder de naam OnePlus 8T. Het gaat om een kleine upgrade ten opzichte van zijn voorganger, terwijl de prijs 100 euro naar beneden is gegaan. JerryRigEverything heeft de smartphone al in handen gehad om de bouwkwaliteit te testen. Bekijk de onderstaande video om te zien hoe de OnePlus 8T de duurzaamheidstest doorstaat.

De OnePlus 8T heeft een 120Hz-scherm, een Snapdragon 865-processor, een uitgebreide camera en ondersteuning voor 65W snelladen. De specificaties zijn erg netjes, maar hoe zit dat met de bouwkwaliteit? Dit is waar JerryRigEverything in beeld komt. Hij heeft verschillende testen uitgevoerd om te kijken hoe sterk de OnePlus 8T is. De duurzaamheidstest bestaat uit een krastest, een buigtest en zelfs een vuurtest.

via [droidapp]