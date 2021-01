Samsung Verkocht In 2020 Veel Minder Smartphones

Samsung heeft in 2020 veel minder smartphones verkocht dan in voorgaande jaren. Het aantal verkochte toestellen is sinds 2011 nog nooit zo laag geweest. Samsung heeft volgens het Koreaanse ETnews afgelopen jaar 270 miljoen telefoons verkocht.

2020 was voor veel mensen en bedrijven een zwaar jaar. Ook een techgigant als Samsung zag de gevolgen van de pandemie. Dit blijkt uit de verkoopcijfers van de fabrikant. De website ETnews schrijft dat Samsung afgelopen jaar ongeveer 270 miljoen telefoons heeft verkocht. Het is voor het eerst sinds 2011 dat de fabrikant minder dan 300 miljoen telefoons heeft verkocht.

Samsung hoopt in 2021 weer de goede kant op te groeien en heeft als doel 307 miljoen mobiele telefoons te verkopen. Dit aantal bestaat uit 287 miljoen smartphones en 20 miljoen feature phones. 50 miljoen van deze toestellen zijn vlaggenschip-smartphones. Dit zijn smartphones in de Galaxy S21-serie en de Galaxy Z-serie. De vervroegde introductie van de Galaxy S21 moet dit mogelijk maken. De introductie zal op 14 januari plaatsvinden. Ook zullen nieuwe betaalbare smartphones aan de populaire Galaxy A-serie worden toegevoegd.

via [droidapp]