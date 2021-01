Officieel: Introductie Samsung Galaxy S21 Op 14 Januari

Geruchten spraken er al langer over, maar nu heeft Samsung de geruchten bevestigd. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal op 14 januari de Galaxy S21-serie introduceren. De nieuwe vlaggenschip-serie bestaat uit de Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra.

Samsung heeft laten weten dat de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra op 14 januari om 16.00 uur via een livestream van de Galaxy Unpacked-presentatie worden aangekondigd. In de onderstaande uitnodiging zien we de camera-module in een doorzichtige doos, die tijdens de presentatie uiteraard geopend zal worden.

Op eerder gelekte renders is de nieuwe camera-module al duidelijk te zien. Ook zijn er al persfoto’s en specificaties uitgelekt. In Nederland verschijnen de smartphones waarschijnlijk op de markt voor 849 euro (Galaxy S21), 1049 euro (Galaxy S21 Plus) en 1349 euro (Galaxy S21 Ultra). Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties voor jullie op een rijtje.

via [AW]