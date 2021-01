LG Teaset Eerste Oprolbare Smartphone

LG heeft tijdens de CES teasers getoond voor de eerste oprolbare smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De LG Rollable is dankzij het uitrolbare scherm te gebruiken als smartphone en als tablet.

We weten nog niet vanaf wanneer de LG Rollable verkrijgbaar zal zijn, maar dankzij de eerste beelden weten we wel hoe de smartphone er uit komt te zien. Op de onderstaande teasers zien we hoe je de LG Rollable kunt uitrollen tot tablet formaat en inrollen tot smartphone formaat. Dit gaat volledig automatisch. Details over het mechanisme heeft LG niet gegeven, maar dat het om een oprolbaar scherm gaat is duidelijk.

Een oprolbaar scherm zorgt ervoor dat de behuizing van de smartphone relatief dun kan blijven. Dit is momenteel nog een groot probleem bij opvouwbare smartphones, die dichtgeklapt vrij fors zijn. We weten nog niet vanaf wanneer de LG Rollable verkrijgbaar zal zijn, maar de fabrikant heeft laten weten de smartphone “binnenkort” uit te brengen. De geruchten spreken over een introductie in maart 2021.

via [androidplanet]