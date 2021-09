Samsung Galaxy Z Fold 3 Ondergaat Duurzaamheidstest

Opvouwbare smartphones worden steeds populairder en lijken toch echt de toekomst te worden, maar dergelijke toestellen zijn nog wel een stuk minder stevig dan een reguliere smartphone. Samsung heeft onlangs de Galaxy Z Fold 3 aangekondigd en het bedrijf heeft er alles aan gedaan om de smartphone steviger te maken dan zijn voorganger. YouTuber JerryRigEverything heeft de smartphone in handen gekregen en gekeken hoe stevig de nieuwe vouwbare smartphone daadwerkelijk is.

De Galaxy Z Fold 3, die een adviesprijs meekrijgt van maar liefst 1799 euro, ondergaat in de onderstaande video de duurzaamheidstest van JerryRigEverything. Het buitenste en binnenste scherm worden gemarteld in een krastest en een vuurtest. Hierbij zien we een duidelijk verschil tussen de kwaliteit van het reguliere scherm en het vouwbare scherm. Ook test de YouTuber de verbeterde scharnier en de sterke aluminium behuizing door middel van een buigtest.

We zien dat Samsung duidelijk aandacht heeft besteed aan het verbeteren van de bouwkwaliteit, maar ook dat er nog een grote weg te gaan is om een vouwbaar scherm net zo sterk te maken als een regulier scherm. Voor een smartphone die over de toonbank gaat voor 1799 euro zal het krasgevoeligheid van het vouwbare scherm voor veel mensen nog steeds een groot probleem zijn.