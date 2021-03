“OnePlus Komt In Maart Met 4 Producten”

OnePlus wil volgende maand vier nieuwe producten introduceren, aldus de laatste geruchten. We krijgen in maart onder andere de OnePlus 9, de duurdere OnePlus 9 Pro en de voordeligere OnePlus 9R te zien. Daarnaast zal de fabrikant zijn eerste smartwatch op de markt brengen.

We kijken al een tijdje uit naar de introductie van OnePlus’s nieuwste vlaggenschip-smartphone, de OnePlus 9. Geruchten over een introductie in maart gaan al een tijdje rond, maar de doorgaans goedgeïnformeerd tech-lekker Ishan Agarwal schrijft nu dat OnePlus tijdens dezelfde presentatie in totaal vier apparaten zal introduceren. Naast de de OnePlus 9R, OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro krijgen we ook de OnePlus Watch te zien.

De OnePlus 9R is een Lite-versie van de reguliere OnePlus 9, terwijl de OnePlus 9 Pro juist een uitgebreidere variant is. De OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro krijgen beide een Snapdragon 888-processor en de OnePlus 9R krijgt een Snapdragon 690-processor. De Snapdragon 690 zit ook in de OnePlus N10 5G. We weten nog niet wat de prijsverschillen tussen de toestellen zullen zijn.

De ronde OnePlus Watch zou veel weghebben van de OPPO Watch RX, maar veel details ontbreken nog. Zo weten we bijvoorbeeld niet van welk besturingssysteem de OnePlus Watch gebruikmaakt.

OnePlus heeft zelf nog geen introductiedatum bekendgemaakt. Als de berichten over een lancering in maart juist zijn verwachten we dat OnePlus dit de komende dagen zal bevestigen via een forumbericht en persuitnodiging.

via [AW]