Samsung Galaxy S10 In Nederland Ontvangt Beveiligingspatch Van Maart

Samsung is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch voor de Galaxy S10. De update is ook te downloaden in Nederland. Na het installeren van de update is de smartphone weer beveiligd tegen de laatste kwetsbaarheden.

De OTA-update met firmwareversie G97xFXXS4BTB3 is 130MB groot en komt als eerste binnen op de Galaxy S10e, de iets minder krachtige variant van de smartphone. De update bevat 23 fixes van Google die de beveiliging van het besturingssysteem verbeteren. Samsung heeft daarnaast zelf nog eens 25 fixes toegevoegd voor Samsung’s One UI en apps.

De fixes zijn onder andere te vinden in de DeX desktopmodus en de firmware van het touchscreen. Ook worden notificaties op het vergrendelscherm automatisch verborgen bij teveel mislukte inlogpogingen.

De update komt als eerste binnen op alle Nederlandse, unbranded Galaxy S10 modellen. De Galaxy S10e ontvangt de update al via OTA. Gebruikers van de Galaxy S10 en S10 Plus moeten de update momenteel nog via Smart Switch op de PC downloaden.

via [galaxyclub]