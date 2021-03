Huawei P50-serie Draait Op HarmonyOS

Er zijn geruchten opgedoken over de opvolger van de Huawei P50-serie. Volgens een bericht op een Chinese social media website draaien de smartphones in de P50-serie op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS.

Huawei werkt al een aantal jaren aan een eigen besturingssysteem die Android kan vervangen op de apparaten van de Chinese fabrikant. Volgens een Weibo-account, die inmiddels is verwijderd, wordt de Huawei P50 uitgebracht met HarmonyOS. In het bericht stond dat Beta 2 is afgerond en Beta 3 nu klaarstaat.

Als dit bericht klopt komt de Huawei P50 dus niet op de markt met Android. Hoe het besturingssysteem er uit ziet weten we nog niet, maar applicaties installeren kan via de AppGallery van Huawei. Volgens eerdere berichten wil Huawei het besturingssysteem vanaf april ook uitrollen naar eerder uitgebrachte smartphones, waaronder de Huawei P40-serie en Mate 40 Pro.

Zodra we meer weten delen wij dit met jullie.

via [droidapp]