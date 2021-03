Overstappen Van Samsung Galaxy S10 Naar Nieuwer Model?

Samsung bracht ik 2019 de Galaxy S10 op de markt, waarna in 2020 en 2021 de Galaxy S20 en Galaxy S21 volgden. Elke jaar voegt Samsung krachtigere hardware en nieuwe functies toe, maar we zien steeds minder grote verschillende tussen nieuwe vlaggenschip smartphones. Is de overstap van de Galaxy S10 naar de S20 of S21 het geld waard?

De Samsung Galaxy S10 is inmiddels iets meer dan twee jaar oud, maar het is tegenwoordig steeds normaler om een smartphone drie jaar of langer te gebruiken. Vlaggenschip-smartphones uit 2019 zijn namelijk prima in staat om alle applicaties soepel te draaien en ook de camera’s zijn uitstekend. Heb jij een Galaxy S10 en maak jij gebruik van een Samsung S10 hoesje, dan kun je waarschijnlijk nog jaren vooruit. Hieronder hebben wij de specificaties van de Galaxy S10, S20 en S21 naast elkaar gezet zodat je de toestellen makkelijk met elkaar kunt vergelijken.

Basismodel Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S21 Scherm 6,1-inch 6,2-inch 6,2-inch Processor Samsung Exynos 9

Octa 9820 Samsung Exynos 9

Octa 990 Samsung Exynos 2100 Werkgeheugen 8GB LPDDR4 8GB LPDDR5 8GB LPDDR5 Opslagruimte 128GB (uit te breiden

met microSD-kaart) 128GB (uit te breiden

met microSD-kaart) 128GB (niet uit te

breiden) Accu 3400 mAh 4000 mAh + draadloos

laden 4000 mAh + draadloos

laden Selfie-camera 10MP 10MP 10MP Rear-camera 12MP hoofdlens

12MP telelens

16MP groothoeklens 12MP hoofdlens

64MP telelens

12MP groothoeklens 12MP hoofdlens

64MP telelens

12MP groothoeklens Vingerafdrukscanner In-display In-display In-display Netwerk 4G 4G 5G Audio 3.5mm USB-C USB-C

Zoals je kunt zien zijn er veel overeenkomsten of soms slechts kleine verschillen tussen de drie basismodellen. Het schermformaat is ongeveer gelijk gebleven, de processor is iets krachtiger geworden en de accucapaciteit is gestegen. Wel zien we wat duidelijkere verbeteringen bij de camerakwaliteit, omdat Samsung grotere sensoren gebruikt bij de nieuwere toestellen. Ook heeft de behuizing een nieuw ontwerp gekregen, is ondersteuning voor draadloos opladen toegevoegd en heeft de Galaxy S21 ondersteuning voor het 5G-netwerk. Daarnaast krijgen de nieuwere modellen langer software-updates dan de twee jaar oude Galaxy S10. Hoe denken jullie hierover? Zijn deze verbeteringen het waard om meer dan 800 euro te betalen of is het verstandiger om nog even te wachten? Of kies je liever voor een Plus- of Ultra- variant? Besluit jij om je Galaxy S10, S10e of S10 Plus voorlopig nog even te gebruiken, koop dan een Samsung S10 Plus hoesje zodat je zonder zorgen kunt wachten op de Galaxy S22 of misschien wel de Galaxy S23.