Samsung Galaxy S21 Fan Edition Heeft Een 4500mAh Accu

Samsung zal later dit jaar een Fan Edition van de Galaxy S21 lanceren en langzaam aan duiken er steeds meer details op over deze voordeligere variant van Samsung’s vlaggenschip. Volgens de laatste geruchten krijgt de Galaxy S21 FE net als zijn voorganger een accu met een capaciteit van 4500 mAh.

De doorgaans goedgeïnformeerde website GalaxyClub meldt dat de Galaxy S21 FE dezelfde accucapaciteit krijgt als de Galaxy S20 FE die Samsung vorig jaar introduceerde. Dit zou betekenen dat de Galaxy S21 FE een grotere accu krijgt dan de reguliere Galaxy S21. De Galaxy S21 heeft namelijk een 4000 mAh accu. De Galaxy S21+ heeft met een capaciteit van 4800 mAh wel een grotere accu.

De bekende tech-lekker OnLeaks deelde onlangs al een aantal zelfgemaakte renders waarop de Galaxy S21 FE te zien is. Deze renders zijn gemaakt op basis van uitgelekte informatie. De Galaxy S21 FE krijgt waarschijnlijk een 6,4-inch scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een plastic behuizing met een metalen frame. We weten nog niet veel over de interne specificaties van de smartphone. Zijn voorganger kreeg een Snapdragon-chipset, waardoor we verwachten dat de Galaxy S21 FE ook een Snapdragon-processor krijgt. De officiële introductie zal waarschijnlijk pas in augustus plaatsvinden, maar voor die tijd zullen de specificaties hoogstwaarschijnlijk al wel uitlekken.

via [tweakers]