OnePlus 9 Nu In Nederland Verkrijgbaar

OnePlus introduceerde vorige maand de OnePlus 9-serie, waarna de OnePlus 9 Pro in dezelfde maand in Nederland op de markt verscheen. Vanaf nu is de reguliere OnePlus 9 ook in ons land verkrijgbaar. De vlaggenschip-smartphone krijgt een adviesprijs mee van 699 euro.

De OnePlus 9 is de nieuwste high-end smartphone van de Chinese fabrikant. OnePlus heeft voor deze smartphone onder andere samengewerkt met Hasselblad om de camerakwaliteit te verbeteren. De OnePlus 9 heeft een 6,55-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen. De rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 2MP monochromelens.

De OnePlus 9 is onder andere verkrijgbaar via de officiële website van OnePlus, maar ook via webwinkels als Coolblue. De OnePlus 9 met 8GB RAM en 128GB ROM kost 699 euro.