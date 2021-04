Renders Van Samsung Galaxy S21 Fan Edition Gelekt

De doorgaans goed geïnformeerde tech-lekker OnLeaks heeft een aantal renders van de Samsung Galaxy S21 Fan Edition gedeeld. De Fan Edition is een voordeligere variant van de reguliere Galaxy S21 en krijgt volgens de geruchten een 6,4-inch scherm.

Net als bij de Galaxy S20 is Samsung van plan om een Fan Edition van de Galaxy S21 uit te brengen. Dit is een voordeligere variant van de vlaggenschip-smartphone met iets andere specificaties en waarschijnlijk andere kleuren behuizing. Volgens OnLeaks is de Galaxy S21 FE 155,7 lang, 74,5mm breed en 7,9mm dik. Bij het camera-eiland is de behuizing iets dikker.







Volgens de geruchten krijgt de Galaxy S21 FE net als de Galaxy S21 een driedubbele camera. Wel verwachten we een iets lagere resolutie, aangezien de Galaxy S21 FE een lagere adviesprijs meekrijgt. Het scherm is volgens de bron 6,4-inch groot. Dit is iets groter dan het 6,2-inch scherm van de reguliere Galaxy S21. De behuizing heeft een metalen frame en een plastic achterkant. Details over de interne specificaties en de adviesprijs hebben we nog niet. Waarschijnlijk zal Samsung de Galaxy S21 Fan Edition in augustus introduceren. We moeten dus nog even geduld hebben.

via [tweakers]