“Beelden En Specificaties Van Xiaomi Redmi A1 Gelekt”

Op het internet zijn specificaties opgedoken van een nieuwe budget Xiaomi-smartphone. Het gaat om de Xiaomi Redmi A1, die ook te zien is op verschillende beelden. De officiële introductie zal later vandaag plaatsvinden.

Xiaomi heeft verschillende teasers gedeeld waarop de Xiaomi Redmi A1 in de kleuren blauw, zwart en groen te zien is. De achterkant van de smartphone lijkt een ruwe afwerking te hebben en voorop zien we een scherm met een druppelnotch. Dankzij een echte foto weten we dat dit scherm 6,52-inch groot is en een HD+ resolutie heeft.

Ook weten we dat de Xiaomi Redmi A1 beschikt over een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 10W laden en een dubbele rear-camera met een 8MP hoofdlens. De selfie-camera heeft een 5MP resolutie. De specificaties verklappen dat de Redmi A1 een echte budget-smartphone is en waarschijnlijk een zeer lage adviesprijs meekrijgt.

Lang hoeven we niet te wachten op de officiële introductie, want Xiaomi heeft later vandaag een presentatie ingepland waar de fabrikant alle details zal aankondigen.

via [androidplanet]