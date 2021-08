OnePlus 6(T) Ontvangt Stabiele Android 11-update

OnePlus heeft via het forum van het bedrijf bekendgemaakt dat gebruikers van de OnePlus 6 en OnePlus 6T een stabiele versie van Android 11 met de OxygenOS 11-schil kunnen downloaden. De update brengt een nieuw uiterlijk en nieuwe functies met zich mee.

De OnePlus 6 verscheen in 2018 op de markt met Android Oreo 8.1 en de smartphone zou oorspronkelijk alleen een Android 9 en Android 10-update ontvangen. Toch kunnen gebruikers van de smartphone nu de Android 11-update downloaden. De Android 11-update komt samen met de OxygenOS 11-schil en rolt gefaseerd uit naar alle gebruikers van de OnePlus 6 en OnePlus 6T.

In OxygenOS 11 heeft de interface een make-over gehad waardoor het uiterlijk moderner overkomt en makkelijker te bedienen is. Ook zijn er verbeteringen voor Game Space, het always-on-scherm en de donkere modus toegevoegd. De update rolt in fasen uit waardoor het even kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat. Je ontvangt een notificatie zodra je de Android 11-update kunt downloaden of je kunt handmatig op update controleren via de instellingen op de smartphone.

via [AW]