Sony Introduceert Draadloze Oordopjes WF-C500

Sony heeft de relatief goedkope draadloze oordopjes WF-C500 aangekondigd. De Sony WF-C500 heeft een accuduur van 10 uur en ondersteuning voor Bluetooth 5 en Google Fast Pair. De draadloze oordopjes krijgen een adviesprijs mee van honderd euro.

De nieuwe draadloze oordopjes van de Japanse fabrikant Sony beschikken over een enkele 5,8mm-driver en hebben fysieke knoppen voor het beheren van de muziek en het wijzigen van de volume. Ook kun je met de knoppen de Google Assistent of Siri starten. Je kunt op één acculading 10 uur naar muziek luisteren of 5 uur bellen. De bijbehorende oplaadcase verdubbeld de accuduur. Om de lege oordopjes weer volledig op te laden moet je de oordopjes ongeveer 2.5 uur in de oplaadcase plaatsen. De Sony WF-C500 heeft ondersteuning voor Bluetooth 5 en Google Fast Pair en heeft een waterbestendig rating van IPX4.









De Sony WF-C500 is vanaf oktober verkrijgbaar voor honderd euro in de kleuren zwart, wit, mintgroen en roze.

via [tweakers]