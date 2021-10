OnePlus Komt Met Pac-Man Editie Van OnePlus Nord 2

Uit nieuwe details blijkt dat OnePlus werkt aan een Pac-Man Editie van de OnePlus Nord 2. Aanwijzingen hiervoor zijn gevonden in de code van verschillende OnePlus-apps. Een introductiedatum hebben we nog niet.

Op termijn zal OnePlus een speciale editie van de populaire budget-smartphone OnePlus Nord 2 introduceren. Door de hele interface zijn verwijzingen gevonden naar Pac-Man op de Nord 2. Zo zien we de karakters van het spel bijvoorbeeld terug bij de animatie van de vingerafdrukscanner en is de invloed van Pac-Man te vinden op het lockscreen en in het menu van de instellingen. Ook zijn er verwijzingen gevonden naar veranderingen bij het draadloos opladen, de Always On Display klok en de galerij-app.

Hoe de behuizing van de Pac-Man Editie er uit komt te zien weten we nog niet. Ook weten we nog niet of deze editie van de OnePlus Nord 2 naar Nederland komt.





via [droidapp]