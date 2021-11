Samsung Galaxy M52 5G Officieel Aangekondigd

Samsung brengt in Nederland en België een nieuwe smartphone uit in de Galaxy M-serie. De Samsung Galaxy M52 5G is vanaf eind november in de Benelux verkrijgbaar voor een adviesprijs van 379 euro.

Nadat de smartphone eerder al opdook op de Duitse en Poolse website van Samsung, heeft de fabrikant de Galaxy M52 5G nu officieel voor Nederland en België aangekondigd. De Galaxy M52 5G is een krachtige mid-ranger met een aantrekkelijk prijskaartje. De smartphone beschikt over een 6,7-inch FHD+ sAMOLED+ scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de 32MP selfie-camera, een Snapdragon 778G 5G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt.

De Samsung Galaxy M52 5G is vanaf eind november verkrijgbaar in de kleuren Icy Blue en Blazing Black. De smartphone is alleen online te koop en kost 379 euro.

