Introductie Samsung Galaxy S21 FE Toch Niet Tijdens Galaxy Unpacked Part 2

Een aantal dagen geleden kondigde Samsung het Galaxy Unpacked Part 2-evenement aan. Dit is een presentatie waar het bedrijf weer nieuwe producten zal introduceren. We schreven toen dat we waarschijnlijk de Galaxy Tab S8-serie en de Galaxy S21 FE te zien krijgen, maar de laatste geruchten spreken dit nu tegen.

Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Ross Young zal de introductie van de Galaxy S21 FE niet op 19 oktober plaatsvinden. Volgens hem zal de productie van de smartphone namelijk pas in december van start gaan en moeten we nog tot januari wachten voordat we de Galaxy S21 FE eindelijk te zien krijgen.

Oorspronkelijk zou de introductie van de Galaxy S21 FE al afgelopen zomer plaatsvinden, maar vanwege het wereldwijde chiptekort en het succes van de Galaxy Z Flip 3 heeft Samsung de lancering uitgesteld. Door de late introductie van de Galaxy S21 FE zal de introductie van de Galaxy S22-serie worden opgeschoven. Wat we volgende week tijdens het Galaxy Unpacked Part 2-event dan wel te zien krijgen is niet helemaal duidelijk, maar we verwachten de introductie van één of meerdere tablets.

via [droidapp]