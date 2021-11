“Specificaties Van Oppo Find X4 Pro Gelekt”

Via een Chinese lekker zijn de vermoedelijke specificaties van de Oppo Find X4 Pro uitgelekt. De smartphone zou onder andere beschikken over een Snapdragon 8 Gen1-chipset. Dit is een opvolger van de krachtige Snapdragon 888-processor die we volgend jaar voor het eerst te zien krijgen.

Digital Chat Station heeft via de Chinese social media site Weibo enkele specificaties van de Oppo Find X4 Pro gedeeld. Volgens de bron krijgt de opvolger van de Find X3 Pro een Snapdragon 8 Gen1-chipset. Dit is de snelste processor die volgend jaar in smartphones gebruikt zal worden. Daarnaast beweert de bron dat de smartphone met maximaal 80 Watt kan opladen. Vermoedelijk kun je de accu hiermee in zo’n 20 tot 25 minuten volledig opladen.

Daarnaast verwachten we een 6,7-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 2K-resolutie, 12GB werkgeheugen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 12MP of 13MP telelens.

We hebben nog geen releasedatum, maar de Oppo Find X3 Pro verscheen in maart van dit jaar op de markt voor een flinke adviesprijs van 1149 euro.

via [androidplanet]