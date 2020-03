“Prijs en Afbeeldingen Van Motorola G8 Power Lite Gelekt”

Lenovo is van plan om de Motorola G8-serie uit te breiden met de Motorola G8 Power Lite. De smartphone is nu te zien op de onderstaande afbeelding. Ook is de vermoedelijke adviesprijs uitgelekt.

Via de Italiaanse website HDBlog zijn afbeeldingen opgedoken waarop de G8 Power Lite te zien is. De smartphone op deze afbeeldingen komt overeen met een eerder gelekte render van tech-lekker Quandt. We zien dat de Motorola G8 Power Lite een scherm krijgt met een kleine notch voor de selfie-camera. Onder het scherm zit nog een redelijke kin. Het gaat waarschijnlijk om een LCD-scherm met een resolutie van 720 x 1600 pixels.

Achterop zien we een driedubbele camera die vermoedelijk bestaat uit een reguliere lens, een groothoeklens en een macrolens. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant en de accu zou een capaciteit hebben van 5.000 mAh. Opladen kan met een maximale snelheid van 10 watt. Intern vinden we verder een MediaTek Helio P35-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Volgens HDBlog krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 189,99 euro. De fabrikant zou de smartphone in april willen introduceren, maar vanwege het coronavirus zou de lancering wel eens vertraagd kunnen worden.

via [AW]