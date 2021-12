Samsung Galaxy S10-serie Ontvangt Beveiligingspatch Van December 2021

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor gebruikers van de Galaxy S10-serie. Alle drie de smartphones in deze serie ontvangen de beveiligingspatch van december 2021 die de smartphones weer een stukje veiliger maken. De update is ook al te downloaden in Nederland en België.

Mensen in Nederland en België kunnen nu de beveiligingspatch van december 2021 installeren op hun Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ en Galaxy S10e. De update is ongeveer 159MB groot en pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het besturingssysteem. Zover we weten brengt de update geen stabiliteitsverbeteringen, bug-fixes of nieuwe functies met zich mee.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]