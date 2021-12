Officiële Render Van Samsung Galaxy S22 Gelekt

Op het internet is de eerste officiële render van de Samsung Galaxy S22 verschenen. We zien de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra in de kleuren roze en wit. Volgens de geruchten beschikken de smartphones over een glazen behuizing. De reguliere Galaxy S22 is niet op de render te zien.

De bovenstaande afbeelding is gedeeld door de tech-lekker Ben Geskin. Volgens de bron gaat het om een render die door Samsung zelf is gemaakt. We zien de Galaxy S22 Ultra in de kleur brons en de Galaxy S22 Plus is de kleur wit. De camera-modules zijn goed zichtbaar, waardoor we weten dat de S22 Plus beschikt over drie lenzen en de S22 Ultra over maar liefst vijf lenzen.

De Galaxy S22 Plus lijkt veel op zijn voorganger, terwijl de S22 Ultra met zijn hoekig ontwerp veel weg heeft van de Note-smartphones. Alle smartphones in de S22-serie krijgen volgens Ice Universe een achterkant van glas. De render geeft helaas geen informatie over de voorkant van de smartphones. Samsung zal de Galaxy S22-serie volgens de geruchten in februari 2022 officieel introduceren. We moeten dus nog even geduld hebben.

via [androidplanet]