Ook Samsung Galaxy S22-serie En Galaxy A54 Ontvangen Oktober-update

De allernieuwste beveiligingsupdate staat klaar voor vier Samsung-smartphones. Gebruikers van de Galaxy S22, S22+, S22 Ultra en Galaxy A54 kunnen nu de beveiligingspatch van oktober installeren.

De beveiligingsupdate van oktober 2024 rolde eerder deze week al uit naar de Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 en Z Flip 5. Dezelfde update is nu ook beschikbaar voor de smartphones in de Galaxy S22-serie en voor de mid-range Galaxy A54. Na de installatie van de update zijn de smartphones weer beter beschermd tegen kwaadwillenden en malafide applicaties. Om jouw persoonlijke data te beschermen is het daarom belangrijk om beveiligingsupdates te downloaden.

De nieuwste beveiligingsupdate is een paar honderd MB groot en kan naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen en kleine bugfixes bevatten. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op je smartphone.

via [droidapp]