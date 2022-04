Samsung Galaxy S22 Ontvangt Update Met Camera-verbeteringen

Samsung rolt alweer een nieuwe update uit naar de Galaxy S22-serie. Dit keer gaat het om een grote update met verbeteringen voor de camera. Ook worden er verbeteringen doorgevoerd voor de Bluetooth-verbinding en het aanraakscherm.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S22 kunnen een nieuwe update downloaden. De update is 635MB groot en brengt onder andere camera-verbeteringen met zich mee. Zo staat in de changelog dat het voortaan makkelijker is om video’s te maken in omstandigheden met weinig licht. De beelden moeten nu helderder en duidelijker zijn.

Ook moet het aanraakscherm sneller en soepeler reageren en is de bluetooth-verbinding stabieler, wat vooral goed is voor mensen die draadloze oordopjes gebruiken. De update met firmwareversie S90*NKSS1AVDC rolt momenteel uit in thuisland Zuid-Korea. Als daar geen problemen opduiken zal de update snel in de rest van de wereld uitrollen.

via [AW]