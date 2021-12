Android 12-update Beschikbaar Voor Samsung Galaxy S20 (FE), Note 20, Z Fold 2

Samsung heeft vlak voor het einde van het jaar meerdere Android 12-updates uitgerold. Gebruikers van de Galaxy S20 (FE), Galaxy Note 20 en Galaxy Z Fold 2 kunnen nu allemaal de nieuwste versie van het Android-besturingssysteem downloaden. De Android 12-update komt samen met Samsung’s One UI 4.0-schil en brengt een hoop vernieuwingen met zich mee.

Nadat Samsung Android 12 eerder al uitrolde naar zijn vlaggenschip-smartphones, heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de update nu beschikbaar gemaakt voor de iets oudere generatie. Android 12 met de One UI 4.0-schil brengt onder andere een nieuw design met zich mee, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de achtergrond op je smartphone. Ook zijn er nieuwe privacyfuncties, widgets en cameraverbeteringen toegevoegd.

Heb je een Samsung Galaxy S20 (FE), Galaxy Note 20 of Galaxy Z Fold 2 dan kun je elk moment een notificatie verwachten. Heb je nog geen bericht ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [AW]