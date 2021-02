Huawei Introduceert Opvouwbare Mate X2 Voor 2300 Euro

Huawei heeft deze week de Mate X2-smartphone aangekondigd. De opvouwbare smartphone heeft dit keer het scherm aan de binnenkant zitten in plaats van de buitenkant. De Huawei Mate X2 krijgt in China een adviesprijs mee van 17999 yuan, omgerekend ongeveer 2300 euro.

De Mate X2 beschikt aan de binnenkant over een 8-inch oledscherm en aan de buitenkant over een 6,45-inch oledscherm. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 90Hz. Dichtgeklapt meet de smartphone 161,8×74,6×14,7mm en geopend meet de smartphone 161,8×145,8×8,2mm.

Intern vinden we een HiSilicon Kirin 9000-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP groothoeklens, een 16MP ultragroothoeklens, een 12MP telelens met 3x zoom en een 8MP periscopische telelens met 10x zoom. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh en kan met een snelheid van 55W worden opgeladen.

De Mate X2 is vanaf eind deze week verkrijgbaar in China. Details over een internationale lancering heeft Huawei nog niet gegeven. Met een adviesprijs van minimaal 2300 euro zal de smartphone waarschijnlijk maar bij een hele kleine groep consumenten in de smaak vallen.

