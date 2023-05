Foto’s En Specificaties Van OnePlus Nord 3 Uitgelekt

OnePlus zal binnenkort de OnePlus Nord 3 introduceren, maar dankzij een nieuwe lek zijn we nu al heel veel te weten gekomen over de smartphone. Zo is de OnePlus Nord 3 op verschillende foto’s van alle kanten te zien en heeft dezelfde bron een groot aantal specificaties gedeeld.

Volgens de berichten is de OnePlus Nord 3 een internationale variant van de OnePlus Ace 2V die eerder in China is uitgebracht. De OnePlus Nord 3 krijgt een 6,74-inch 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 2772 x 1240 pixels dat vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt. Dit scherm heeft een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

Aan de achterkant zien we twee ronde camera-modules. Hierin vinden we een 50MP hoofdlens, waarschijnlijk een groothoeklens en een diepte/macrolens. Intern beschikt de OnePlus Nord 3 over een Dimensity 9000-processor, maximaal 16GB werkgeheugen en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Verder zien we op de foto’s een infraroodsensor en een Alert Slider.

Een introductiedatum van de OnePlus Nord 3 hebben we nog niet, maar de Nord 2 verscheen in juli op de markt.

