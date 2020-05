“Lenovo-gamingsmartphone Krijgt Pop-up Camera Aan Zijkant”

Er zijn renders opgedoken waarop een Lenovo Legion-gamingsmartphone te zien is die beschikt over een pop-up selfie-camera aan de zijkant van de behuizing. De website XDA Developers wist ook enkele specificaties van de smartphone te delen.

Dat Lenovo werkt aan een gaming-smartphone is geen nieuws, maar dat de smartphone zo’n uniek ontwerp krijgt wel. Als we naar de gelekte persafbeeldingen kijken blijkt namelijk dat Lenovo ervoor heeft gekozen om de pop-up selfie-camera niet bovenaan de behuizing te plaatsen, maar aan de zijkant. Hierdoor gebruik je de selfie-camera dus in landscape-modus.

Naast de unieke selfie-camera beschikt de Lenovo Legion over een scherm met dunne schermranden en zonder notch. Intern vinden we een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 90 Watt snelladen. Hierdoor is de accu na een half uur aan de lader weer volledig opgeladen. Ook uniek is de usb-c aansluiting. De smartphone heeft namelijk één aan de onderkant en één aan de zijkant. Hierdoor zit de kabel nooit in de weg wanneer je aan het gamen bent.

Lenovo heeft eerder zelf al bekendgemaakt dat de smartphone een 144 Hz-scherm krijgt en intern beschikt over een Snapdragon 865-processor. Achterop vinden we een 64MP en 16MP lens. Een releasedatum heeft Lenovo nog niet gegeven.

via [androidplanet]