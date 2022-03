Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Update Met GOS-verbeteringen

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. Het gaat niet om een nieuwe Android-versie of beveiligingsupdate, maar om een update voor de Samsung Game Optimization Services-tool.

In de changelog zien we dat de update een hoop verbeteringen met zich meebrengt op het gebied van gamen op de Galaxy S22 smartphones. Zo bevat de update onder andere een verbetering voor de Game Optimization Service, een tool die volgens eerdere berichten de prestaties van 10.000 populaire apps vermindert, wat bij sommige apps haperingen kan veroorzaken. Samsung liet vervolgens weten om zo snel mogelijk een update uit te rollen in het Game Booster-lab. Deze update moet er voor zorgen dat gebruikers zelf kunnen kiezen “om al dan niet de prioriteit te geven aan krachtige prestaties.“

Deze update komt nu dus binnen bij gebruikers. Na de installatie zal de Galaxy S22 niet langer de CPU- en GPU-prestaties limiteren. De smartphone zal applicaties overigens nog wel limiteren als de smartphone te warm wordt.

Naast game-verbeteringen zijn er ook camera en algehele stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. Heb je de update nog niet ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]