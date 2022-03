“Samsung Galaxy Z Fold 4 Is Dunner En Krijgt S Pen”

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over de opvolger van de opvouwbare Samsung Galaxy Fold 3. Zo zou de Galaxy Fold 4 onder andere dunner zijn, beter glass hebben over het scherm en beschikken over een aansluiting voor de S Pen.

Volgens tech-lekker @TheGalox_ krijgt de Samsung Galaxy Fold 4 verbeterd ultradun glas over het scherm. Dit is waarschijnlijk nodig om net als de Galaxy S22 Ultra overweg te kunnen met de S Pen zonder het scherm te beschadigen. In de behuizing van de Fold 4 vinden we een ingebouwde slot waar je deze S Pen in kunt opbergen.

Ondanks de ruimte voor de S Pen zou de Galaxy Fold 4 dunner worden dan zijn voorganger. Hoe dun precies weten we nog niet. Als laatste spreken de geruchten over dezelfde camera-opstelling als die van de Galaxy S22 Ultra en een smallere scharnier. Samsung zal de Galaxy Fold 4 waarschijnlijk in augustus 2022 introduceren.

via [hardware.info]