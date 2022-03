Op welke technologieën zullen Android mobiele casino’s zich het komende jaar gaan richten?

Technologische ontwikkelingen staan natuurlijk nooit stil, zeker niet in de 21ste eeuw. Om deze reden vragen we ons dan ook iedere keer weer af welke technologieën er ontwikkeld zullen gaan worden, welke van deze ontwikkelingen aan populariteit gaan winnen en wat de grootste veranderingen zullen zijn. In dit artikel gaan we specifiek kijken naar op welke technologieën Android mobiele casino’s zich het komende jaar gaan richten.

Casinobonussen

Als je graag wilt weten wat voor nieuwe casino bonussen er zullen komen, is dit een lastige vraag voor ons om te beantwoorden. Deze bonussen zijn vaak gebaseerd op wat populair is, en dit kunnen wij nog niet helemaal met zekerheid zeggen aangezien wij niet in de toekomst kunnen kijken. Op dit moment focussen de top echt geld casinos NL zich op bonussen zoals stortingsbonussen en free spins. Wij verwachten dat deze nog wel populair blijven en dat er misschien meer casino’s gaan komen met no deposit bonussen.

Gamification van mobiele online casino’s

Een ander aspect wat we waarschijnlijk gaan zien toenemen, is de zogenoemde gamification van mobiele online casino’s. Dit wilt zeggen dat we steeds meer vegelijkenissen gaan zien en kunnen verwachten met de video game industrie. Denk met name aan beloningsystemen met levels, willekeurige bonussen die je kunt verdienen door ‘’missies’’ in het mobiele casino te volbrengen en dergelijke. Als je goed kijkt, zie je dat enkele mobiele online casino’s zich nu al met dit soort zaken bezighouden.

Je ziet namelijk bij de meeste mobiele online casino’s al dat ze loyalty programs en “daily missions” aan het inbouwen zijn met verschillende niveaus en beloningen. Zelfs online casino’s die eerst nooit een VIP-programma hadden, hebben er inmiddels een.

Live casino ontwikkelingen

Naar aller waarschijnlijkheid zullen we voornamelijk Android mobiele casino’s zien die zich meer gaan focussen op live casino games. Live casino gaming is de laatste jaren populairder dan ooit tevoren en van deze trend verwachten we wel dat die nog een tijdje zo door blijft gaan. Hoewel er al wel live casino games te spelen vallen op Android toestellen, heeft niet iedereen het nieuwste toestel en met name op de wat oudere toestellen willen op dit moment de live casino games nog wel eens wat haperen.

Natuurlijk zullen ook de verbeteringen qua internetverbinding een rol gaan spelen wanneer de meeste mensen 5G gaan hebben in plaats van 4G. Dit zal ervoor zorgen dat de live casino games niet meer zo vaak vastlopen en ook beter speelbaar worden op openbare Wi-Fi hotspots.

Over het algemeen verwachten we ook meer live casino games te gaan zien die enkel en alleen voor smartphones ontworpen zijn. Denk aan verbeterde user interfaces en misschien zelfs game shows die maar een seconde of 30 duren per ronde, juist zodat mensen ze even snel on-the-go kunnen spelen op hun mobiel.

Virtual en Augmented Reality

Tot nu toe hebben online casino’s nog niet al te veel gedaan met virtual reality en augmented reality, maar de tegenwoordig lagere kosten van deze technologieën zouden hier nog wel eens verandering in kunnen brengen binnenkort. Mobiele toestellen van Android zijn hier goed geschikt voor, aangezien deze al gemakkelijk werken in combinatie met AR en VR devices.

Er zijn momenteel dus niet veel virtual reality casinospellen beschikbaar, maar er zijn er al wel een paar en deze zullen de komende jaren zeker in aantal toenemen. Huidige VR-casino’s gaan verder dan pseudo-3D-interfaces. Door een VR-headset en een compatibel virtual reality casino te bezoeken, kunnen spelers genieten van een interactieve, levensechte casino-ervaring. Dit betekent dus dat spelers onder andere kunnen communiceren met elkaar en de live dealers.

Wij verwachten dan ook dat je tegenwoordig met je Android toestel veel meer zal kunnen dan enkel het touch screen gebruiken om online casino game interfaces te besturen. Je ziet namelijk nu al dat je bij sommige VR headsets je smartphone in wezen als beeldscherm gebruikt, maar dan direct voor je ogen.

Conclusie

Als er een ding is wat zeker is, is dat technologische ontwikkelingen steeds sneller en grootser zullen zijn, zo ook in de online casino wereld. Wij denken dan ook dat er, zeker voor de Android mobiele casino bezoeker, nog best veel moois aan gaat komen het komende jaar. Houd er wel rekening mee dat ook wij geen glazen bol hebben en dus niet in de toekomst kunnen kijken. Echter, hebben wij natuurlijk wel al een goed beeld van de huidige markt en kunnen we wel enigszins vermoeden welke richting het op gaat qua technologische ontwikkelingen. Wij kijken het meeste uit naar de vele mogelijkheden met virtual reality, augmented reality en wat de Metaverse ons als casinoliefhebbers allemaal voor moois kan bieden.