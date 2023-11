“Meeste Specificaties Van Samsung Galaxy A15 Uitgelekt”

Op het internet zijn een groot aantal specificaties van de Samsung Galaxy A15 uitgelekt. De Galaxy A15 is een budget-smartphone die waarschijnlijk begin volgend jaar wordt aangekondigd.

Paras Guglani heeft op X, voorheen Twitter, de vermoedelijke specificaties van de Galaxy A15 gedeeld. Volgens de bron krijgt de opvolger van de Galaxy A14 een 6,5-inch OLED-scherm met een full-hd-resolutie en 90Hz verversingssnelheid. Dit is een flinke upgrade ten opzichte van het 60Hz LCD-scherm van de Galaxy A14.

Intern vinden we 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera bestaande uit 50MP, 5MP en 2MP lenzen. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de smartphone.

Samsung brengt een 5G- en 4G-versie op de markt. De variant met 5G-ondersteuning maakt gebruik van een MediaTek Dimensity 6100 Plus-processor, terwijl de 4G-variant is uitgerust met een langzamere MediaTek-processor. De Samsung Galaxy A15 draait uit de doos op Android 13 en is vermoedelijk verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy A14 kreeg een adviesprijs mee van 199 euro (4G) of 229 euro (5G).

via [androidplanet]