Dip switch kopen

Je wist misschien al dat computers met allemaal nullen en eentjes werken, maar wist je ook dat deze staan voor 0, wat ‘uit’ betekent en 1 wat ‘aan’ betekent? Het zijn dus eigenlijk combinaties van miljoenen schakelaars. Een duidelijke manier om dit systeem te begrijpen is de dip switch. Wat is een dip switch? Een dip switch herken je aan een blokje met allemaal kleine schakelaartjes erop. Je noemt zowel één schakelaar een dip switch als het gehele component. In dit artikel lees je meer over de werking van dit interessante elektrische component.

Dip switch, hoe werkt het?

Hoe werkt een dip switch? Met een dip switch kun je fysiek schakelaars omzetten om zo een herkenbare reeks te creëren, oftewel een kanaal. Dit is makkelijk uit te leggen. Een dip schakelaar bevat vaak 9 of 10 schakelaars. Hierbij hebben de schakelaars de functie om een kanaal of instelling aan te geven. Het is niet zo dat iedere schakelaar los van elkaar werkt, maar ze werken samen. Ook is het niet zo dat iedere schakelaar gelijk is aan elkaar, de volgorde is van belang. Met iedere schakelaar verdubbelt het getal van de vorige schakelaar. Zo is de eerste schakelaar gelijk aan getal één en de tweede aan twee, maar de derde is gelijk aan vier en de vierde aan acht. Telkens verdubbelt het getal dat uit de vorige schakelaar kwam. Het negende getal is 256 en de tiende is 512!

Een DMX kanaal instellen

DMX staat voor Digital MultipleXed en is een bekende term in de licht- en geluidstechniek. Stel je hebt een DMX kanaal 385, dan kun je deze met een dip switch instellen door nummer 9, 8 en 1 op aan te zetten en de rest op uit. Waarom? 256 + 128 + 1 is gelijk aan 385. Je gebruikt dus het nummer van schakelaartje niet, maar het cijfer waar deze voor staat.

Waar zitten dip switches in?

Dip switches zijn al een oudere techniek, logisch want tegenwoordig genieten de nullen en eentjes uit de digitale wereld vaak de voorkeur. Het voordeel van een dip switch is dat deze offline in te stellen is. Naast de genoemde licht- en geluidstechniek waar de switches gebruikt worden om bijvoorbeeld lampen aan te sturen, werden ze vroeger veel gebruikt in computers, printers en andere randapparatuur. Je kunt tegenwoordig nog steeds een nieuwe dip switch kopen mocht je deze nodig hebben ter vervanging van een oude of omdat je ze voor je werk of hobby nodig hebt. Er zijn talloze soorten verkrijgbaar met veel of weinig schakelaars, in een verschillende belastbaarheid en meer. Laat je informeren als je nog niet precies weet welke je zoekt. Als je bij een specialistische elektronicashop bestelt, kun je rekenen op degelijk advies.

