“Opvouwbare Google Pixel Notepad Verschijnt Eind 2022”

Geruchten over een opvouwbare smartphone van Google gaan al geruime tijd rond en de smartphone zou oorspronkelijk eind 2021 of begin 2022 aangekondigd worden. Er zijn nu echter nieuwe geruchten opgedoken die spreken over een lancering aan het einde van 2022.

Twee verschillende bronnen claimen dat de Google Pixel Notepad niet is geschrapt en dat de opvouwbare smartphone eind 2022 gelanceerd zal worden. Ross Young, de topman van DSCC ‘Display Supply Chain Consultants’ heeft betrouwbare connecties en is daardoor goed op de hoogte over wat er speelt in de smartphone wereld. Young zegt dat Google in het derde kwartaal van 2022 schermen voor de vouwbare Pixel Notepad kan produceren. Google kan de smartphone vervolgens in het vierde kwartaal van 2022 introduceren.

Google zou de oorspronkelijke plannen van de Pixel Notepad hebben geschrapt om vervolgens opnieuw naar de tekentafel te gegaan, omdat de adviesprijs voor de opvouwbare smartphone te hoog was geworden. Volgens gelekte informatie zou de Pixel Notepad namelijk meer kosten dan de Samsung Galaxy Z Fold 3. Een aantal specificaties van de Pixel Notepad lekten begin dit jaar al uit.

told ya it wasn't cancelled…



google fold is back in action! https://t.co/BFbXeRprRt — Jon Prosser (@jon_prosser) February 14, 2022

via [AW]