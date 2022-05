“Opvouwbare Motorola Razr 3 Te Zien In Eerste Hands-on Video”

Motorola werkt aan een nieuwe versie van zijn opvouwbare Razr-smartphone en deze week is de smartphone voor het eerst te zien in een hands-on video. De Motorola Razr 3 heeft een geheel nieuw ontwerp gekregen.

Motorola heeft eerder al bekendgemaakt dat de fabrikant werkt aan een nieuwe Motorola Razr-smartphone. De fabrikant liet ook weten dat de Razr 3 is uitgerust met de onlangs aangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. De Razr 3 is een van de eerste smartphones die over deze high-end chipset beschikt.

Naast de aanwezigheid van de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor weten we nu ook hoe de Motorola Razr 3 er uit komt te zien. De bekende en goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass heeft namelijk de onderstaande hands-on video gedeeld. We zien dat het design flink is aangepast en dat de smartphone nu veel meer lijkt op de Samsung Galaxy Z Flip 3. We zien symmetrische schermranden en een vierkanter ontwerp. De notch in het scherm en de afgeronde boven- en onderkant vinden we niet weer terug.

Ook vinden we achterop nu een dubbele camera in plaats van een enkele lens. We hebben nog geen Europese lanceringsdatum.

via [androidplanet]