“Samsung Galaxy Watch 5 Krijgt Geen Draairing”

Er zijn nieuwe details over Samsung’s aankomende Galaxy Watch 5-serie uitgelekt. Volgens de geruchten verschijnt de nieuwe smartwatch op de markt zonder draairichting. Een draairing waarmee je door de interface van de smartwatch kunt navigeren was jarenlang een kenmerkend onderdeel van de Galaxy Watch-smartwatches.

De smartwatches van Samsung zijn op twee manieren te bedienen. Je kunt zoals bij de meeste smartwatches gewoon het touchscreen gebruiken, maar je kunt ook door de interface navigeren met behulp van een draairing rondom het gehele scherm. Deze draairing ontbreekt echter bij de Galaxy Watch 5, aldus tech-lekker Ice Universe.

Een Twitter-gebruiker plaatste op Twitter het volgende bericht: “Ik hoop echt dat Samsung de iconische draairing behoudt in plaats van die te vervangen door een minder goed alternatief.” Ice Universe reageerde met: “Jammer genoeg zal de Galaxy Watch 5 Pro je teleurstellen.” Met andere woorden, de smartwatch krijgt geen draairing.

Volgens de laatste berichten zal Samsung drie modellen van de Galaxy Watch 5 introduceren. Zo komt de fabrikant met de Galaxy Watch 5 (40 of 42 mm), een grotere Galaxy Watch 5 (44 of 46 mm) en een Galaxy Watch 5 Pro. Het is niet helemaal duidelijk of Samsung de draairing alleen schrapt bij het Pro-model of bij alle modellen. De officiële introductie zal waarschijnlijk in augustus plaatsvinden.

