Black Shark 5 (Pro) Nu Verkrijgbaar In Nederland

Een nieuwe gamingsmartphone van Xiaomi is nu in Nederland verkrijgbaar. Het gaat om de Black Shark 5 en de Black Shark 5 Pro. De smartphone krijgt in Nederland een vanaf adviesprijs mee van 549 euro. De duurdere Pro-variant kost 799 euro.

Zowel de Black Shark 5 als de Black Shark 5 Pro zijn krachtige gamingsmartphones, maar we zien een aantal verschillen. Zo heeft de reguliere Black Shark 5 een Snapdragon 870-processor, terwijl de Black Shark 5 Pro is uitgerust met de nieuwe high-end Snapdragon 8 Gen 1-processor. Beide smartphone hebben een 6,67-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een 144Hz verversingssnelheid en een 720Hz touchsamplingrate. Deze combinatie van specificaties zorgt voor vloeiende beelden en een snelle reactietijd op aanrakingen. Ideaal voor het spelen van games.

De smartphones hebben een 4650 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen, waardoor de accu na slechts een kwartier aan de lader weer volledig is opgeladen. Ook heeft de Black Shark 5 (Pro) stereo-speakers, een infraroodsensor en een passieve koeling voor de lange gaming-sessies. De reguliere Black Shark 5 heeft een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een macrolens. De Black Shark 5 Pro heeft een 108MP hoofdlens, dezelfde groothoeklens en een 5MP telephoto macrolens. Voorop vinden we een 16MP selfie-camera.

De Black Shark 5 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en grijs voor 549 euro (8GB + 128GB) of 649 euro (12GB + 256GB). De Black Shark 5 Pro is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart voor 799 euro (8GB + 128GB), 899 euro (12GB + 256GB) of 999 euro (16GB + 512GB).

via [androidplanet]