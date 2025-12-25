Samsung Galaxy S22, S23, A53 en Z Fold/Flip 4 Ontvangen December-update

Samsung rolt de laatste beveiligingsupdate van het jaar uit naar meer smartphones. De december-update staat nu klaar voor de smartphones in de Galaxy S22- en S23-series én voor de Galaxy A53, Z Fold 4 en Z Flip 4.

De beveiligingsupdate van december 2026 bestaat uit 57 verbeteringen voor het Android OS, waarvan 6 als ‘kritiek’ beschouwd worden. Daarnaast brengt de update ook nog 11 fixes voor Samsung’s eigen software met zich mee. De update rolt uit naar de onderstaande tien smartphones.

– Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra – firmwareversie S90*BXXSKGYL3

– Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra – firmware S91*BXXS8EYK5

– Galaxy S23 FE – firmware S711BXXSCFYL1

– Galaxy A53 – firmware A536BXXSIGYL1

– Galaxy Z Fold 4 – firmware F936BXXSAIYL1

– Galaxy Z Flip 4 – firmware F721BXXSAIYL1

De update is nu beschikbaar in Europa, waaronder Nederland en België. Je ontvangt een notificatie zodra de december-update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]