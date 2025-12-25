Samsung Galaxy S22, S23, A53 en Z Fold/Flip 4 Ontvangen December-update

25 december 2025

Samsung rolt de laatste beveiligingsupdate van het jaar uit naar meer smartphones. De december-update staat nu klaar voor de smartphones in de Galaxy S22- en S23-series én voor de Galaxy A53, Z Fold 4 en Z Flip 4.

De beveiligingsupdate van december 2026 bestaat uit 57 verbeteringen voor het Android OS, waarvan 6 als ‘kritiek’ beschouwd worden. Daarnaast brengt de update ook nog 11 fixes voor Samsung’s eigen software met zich mee. De update rolt uit naar de onderstaande tien smartphones.

Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra – firmwareversie S90*BXXSKGYL3
Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra – firmware S91*BXXS8EYK5
Galaxy S23 FE – firmware S711BXXSCFYL1
Galaxy A53 – firmware A536BXXSIGYL1
Galaxy Z Fold 4 – firmware F936BXXSAIYL1
Galaxy Z Flip 4 – firmware F721BXXSAIYL1

De update is nu beschikbaar in Europa, waaronder Nederland en België. Je ontvangt een notificatie zodra de december-update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

