“Samsung Maakt Geen Galaxy FE-smartphones Meer”

Samsung introduceerde in 2020 de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Deze voordeligere variant van de Galaxy S20 was erg populair en veel mensen keken uit naar de Galaxy S21 FE. Deze was mede door de late lancering een stuk minder populair en nu heeft Samsung volgens de laatste geruchten besloten om geen Galaxy S22 FE uit te brengen.

Volgens bronnen van de doorgaans goedgeïnformeerde website SamMobile heeft Samsung geen plannen om dit jaar de Galaxy S22 FE uit te brengen. Ook de komende jaren zullen waarschijnlijk geen FE-modellen van Galaxy S-smartphones op de markt verschijnen. Deze geruchten worden ondersteund door het gebrek aan bewijs van het bestaan van de Galaxy S22 FE.

SamMobile schrijft dat er geen aanwijzingen zijn gevonden waaruit blijkt dat Samsung werkt aan de Galaxy S22 FE. Vorig jaar rond deze tijd hadden we al meerdere aanwijzingen gevonden voor de komst van de Galaxy S21 FE, maar op dit moment is zelfs het modelnummer van de Galaxy S22 FE nergens te vinden.

via [AW]