“Google Werkt Aan Gezichtsontgrendeling Voor Pixel-smartphones”

Geruchten over de komst van gezichtsherkenning voor de Google Pixel-smartphones zijn eerder al verschillende keren opgedoken, maar de laatste tijd is het vrij stil. Er zijn nu echter nieuwe bewijzen gevonden waaruit blijkt dat Google nog steeds werkt aan gezichtsherkenning voor de Pixel 6 Pro.

Google bracht een aantal jaren geleden de Pixel 4 op de markt met een gezichtsherkenning-functie, maar sinds de Pixel 4 heeft Google geen smartphone met gezichtsherkenning uitgebracht. In marketing-uitingen voor de Pixel 6 Pro stond dat de nieuwe smartphone gezichts- en vingerafdrukontgrendeling zou hebben, maar Google verwijderde deze verwijzingen vlak voor de lancering. Inmiddels weten we dat Google de functie had geannuleerd en dat de Pixel 6 Pro zonder gezichtsherkenning is uitgebracht.

Experts hebben in Android op de Pixel 6 Pro nu echter een aanpassing ontdekt met de naam FACE_UNLOCK_BOOST. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de prestaties van de processor een seconde extra omhoog gaat zodat de telefoon snel je gezicht kan scannen om de smartphone te ontgrendelen. Google lijkt dus zeker te werken aan gezichtsherkenning, maar informatie over wanneer we deze functie kunnen verwachten hebben we nog niet. Misschien brengt Google de gezichtsontgrendeling-functie wel eerst naar de Pixel 7 en pas later naar de Pixel 6 Pro. Een ding is zeker, Google neemt de tijd om de functie perfect te laten werken.

via [AW]