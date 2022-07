KPN Verhoogt Limieten Van Unlimited-abonnementen

KPN voert wijzigingen door aan de Unlimited-abonnementen van de telecomprovider. Klanten met zowel een dag-bundel als een EU-bundel kunnen voortaan meer data gebruiken. De wijzigingen zijn per direct doorgevoerd.

Twee databundels, die deel uitmaken van het KPN Unlimited abonnement, zijn gewijzigd. De dagbundel, die voorheen een daglimiet had van 8GB, heeft nu een limiet van 10GB. Klanten kunnen onbeperkt en kosteloos via de MijnKPN-app 2GB data toevoegen als ze over hun 10GB limiet uitkomen.

De EU-bundel heeft een flinke verhoging gekregen. Voorheen bevatte de EU-bundel 25GB data, maar vanaf nu bevat de databundel maar liefst 50GB data. Klanten kunnen voortaan dus 50GB data roaming in de Europese Unie. Wanneer je meer dan 50GB hebt gebruikt kun je data blijven gebruiken, maar de downloadsnelheid en uploadsnelheid worden verlaagd naar 64 KB/s en 32 Kb/s. Met deze snelheden kun je chat-apps blijven gebruiken, maar voor andere zaken is de internetverbinding erg traag.

via [droidapp]