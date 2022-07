Introductie Motorola Razr 3 Op 2 Augustus

Motorola heeft de introductiedatum van de aankomende Razr 3 officieel bekendgemaakt. De fabrikant zal zijn volgende opvouwbare smartphone op 2 augustus aankondigen. Op dezelfde dag zal Motorola ook de Edge 30 Ultra introduceren. Deze smartphone is onder andere uitgerust met een 200MP camera.

Motorola heeft de introductiedatum bekendgemaakt via de Chinese Social media website Weibo. De opvolger van de Razr 5G krijgt de naam Razr 3 en de smartphone moet een stuk krachtiger zijn dan zijn voorganger. Zo krijgt de Razr 3 dit keer geen mid-range chipset, maar Qualcomm’s snelste chipset, de Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ook vinden we intern volgens de berichten maximaal 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

Het design heeft een make-over gekregen, waardoor de behuizing nu een stuk strakker is en meer wegheeft van de Samsung Galaxy Z Flip 3. Het scherm aan de buitenkant zou nu 3-inch groot zijn en het vouwbare scherm aan de binnenkant is 6,7-inch groot. Het hoofdscherm krijgt ook dunnere schermranden dan zijn voorganger. Als laatste weten we dat de Razr 3 een dubbele rear-camera krijgt. Deze camera zou bestaan uit een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

Naar verwachting krijgt de Motorola Razr 3 een adviesprijs mee van 1149 euro. Op 2 augustus komen we te weten of de geruchten kloppen. Slechts 8 dagen later zal Samsung de Galaxy Z Flip 4 introduceren, die gaat concurreren met de Razr 3.

via [androidplanet]