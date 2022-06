“Motorola Edge 30 Ultra Met 200MP Camera Komt Volgende Maand”

Motorola is de lancering van zijn volgende vlaggenschip-smartphone aan het voorbereiden. Het gaat om de Motorola Edge 30 Ultra die volgens de berichten onder andere is uitgerust met een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, een 200MP camera en ondersteuning voor 125W snelladen.

Motorola kondigde in mei aan dat de fabrikant in juli een nieuwe smartphone zal introduceren die beschikt over een 200MP camera. Volgens de geruchten gaat het om de Motorola Edge 30 Ultra, die intern de codenaam ”Motorola Frontier‘ heeft gekregen.

De Chinese website ITHome schrijft nu dat de ‘Motorola Frontier’ bij Chinese regulators is langs geweest en dat daardoor meer details zijn uitgelekt. Zo beschikt de Motorola Edge 30 Ultra over een 6,67-inch AMOLED-scherm met gebogen schermranden en een 144Hz verversingssnelheid. Achterop vinden we een 200MP ISOCELL-camera van Samsung. De Edge 30 Ultra is de eerste smartphone die met deze camera is uitgerust. Naast de 200MP lens verwachten we een 50MP groothoeklens en een 12MP telelens.

Naar verwachting krijgt de Motorola Moto Edge 30 Ultra een adviesprijs mee van rond de 1000 euro. Na de officiële introductie in juli zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]