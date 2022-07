“Samsung Galaxy Z Flip 4 Kost Iets Meer Dan Zijn Voorganger”

Volgens nieuwe geruchten verschijnt de Galaxy Z Flip 4, een aankomende opvouwbare smartphone van Samsung, in Europa op de markt voor een iets hogere prijs dan zijn voorganger. De smartphone kost volgens de berichten zo’n 1080 euro, een paar tientjes meer dan zijn voorganger.

Alhoewel de prijzen inmiddels wat zijn gedaald moet je voor opvouwbare smartphones nog steeds veel geld op tafel leggen. Ieder jaar daalde de prijs van opvouwbare smartphones aanzienlijk, maar bij de Galaxy Z Flip 4 verbreekt Samsung deze traditie, aldus de geruchten. De smartphone zou op de markt verschijnen voor 1080 euro. Zijn voorganger verscheen op de markt voor 1050 euro. Dit is dus een prijsstijging van 30 euro. Het is onduidelijk wat de reden is van de prijsstijging, maar mogelijk heeft het te maken met de inflatie.

De prijs van 1080 euro is voor de 128GB-uitvoering. Voor 256GB moet je volgens Pricebaba 1160 euro op tafel leggen, in plaats van 1099 euro. Er komt ook een 512GB model die voor 1280 euro over de toonbank moet gaan.

Volgens de geruchten zal ook de Galaxy Watch 5 Pro duurder worden dan zijn voorganger. Of de Galaxy Z Fold 4 ook een hogere adviesprijs meekrijgt weten we nog niet. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten om er achter te komen of de geruchten kloppen, want Samsung zal alle drie de apparaten op 10 augustus officieel introduceren. Na de introductie zetten wij alle specificaties samen met de officiële adviesprijzen voor jullie op een rijtje.

via [AW]