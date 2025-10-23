Samsung Galaxy A53 en A33 Ontvangen Android 16-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A53 en de Galaxy A33. Beide smartphones worden bijgewerkt naar Android 16 met de One UI 8-schil.

Nadat Samsung de One UI 8-update eerder al uitrolde naar de Galaxy A56, Galaxy A55 en Galaxy A54, staat dezelfde update nu ook klaar voor de Galaxy A53 en Galaxy A33. De update brengt verschillende veranderingen en vernieuwingen met zich mee. Zo bestaat de One UI 8-update uit een vernieuwde Weer-app, een uitgebreidere Now Bar, nieuwe templates voor Reminder en Routines, een nieuwe klok en een uitgebreidere Quick Share-functie. Ook installeert de update op beide smartphones de beveiligingspatch van september 2025.

De update voor de Galaxy A53 is 2,3GB groot en heeft firmwareversie A536BXXUHGYI9 gekregen. De update voor de Galaxy A33 heeft firmwareversie A336BXXUEGYI8. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]