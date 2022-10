“Motorola Razr 2022 Komt Naar Europa Voor 1200 Euro”

Volgens de bekende tech-journalist Roland Quandt zal Motorola de nieuwe Razr 2022 in Europa op de markt brengen voor 1200 euro. Hiermee is de opvouwbare smartphone zo’n 100 euro duurder dan de concurrerende Samsung Galaxy Z Flip 4.

De Motorola Rarz 2022 is al uitgebracht in China, maar in Europa is de smartphone nog niet verkrijgbaar. Motorola is wel van plan om de Razr 2022 in Europa op de markt te brengen, maar details over de prijs heeft de fabrikant nog niet gegeven. Roland Quandt schrijft in een tweet echter dat de smartphone “1200+” euro gaat kosten. Dit is een flink prijsje en daarom verwacht hij niet dat de Razr 2022 een groot succes zal worden in Europa. De Galaxy Z Flip 4 verscheen namelijk op de markt voor 1099 euro en is inmiddels voor veel minder verkrijgbaar.

Specificaties

De Razr 2022 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een 2,7-inch coverscherm, een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 3500 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera  en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

