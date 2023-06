Renders Van Opvouwbare OnePlus V Fold Opgedoken

OnePlus is van plan om net als Samsung, Motorola en Oppo een opvouwbare smartphone op de markt te brengen. Deze “OnePlus V Fold” is nu te zien op renders die zijn gedeeld door de tech-lekker OnLeaks. De OnePlus V Fold krijgt volgens de geruchten onder andere een driedubbele camera met een periscopische zoomlens.

De onderstaande renders zijn gemaakt door OnLeaks in samenwerking met Smartprix, maar Smartprix vermeldt wel dat het niet zeker is of dit de versie is die OnePlus op de markt zal brengen. Het kan dus zijn dat OnePlus nog een aantal wijzigingen zal doorbrengen voordat de smartphone op de markt verschijnt.

De OnePlus V Fold op de beelden heeft in de linkerbovenhoek van het scherm een ronde uitsparing voor een 32MP selfie-camera. Achterop vinden we een grote ronde camera-module met daarin drie lenzen, waaronder een 50MP hoofdlens en een periscooplens waarmee je kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Voor deze camera werkt OnePlus samen met het merk Hasselblad.

Verder verwachten we aan de binnenkant een Snapdragon 8+ Gen 2-processor en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. De achterkant bestaat uit kunstleer en aan de zijkant vinden we de alert slider. Dit is een geliefde feature van OnePlus waarmee je snel kunt schakelen tussen geluidsprofielen. Het scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid en de vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop. Een releasedatum of adviesprijs hebben we nog niet.

via [tweakers]