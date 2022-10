Deze Smartphone Betaalt Je Door De Smartphone Te Gebruiken

Het bedrijf Modephone heeft op de GITEX Global-beurs in Dubai een opmerkelijke smartphone aangekondigd. De fabrikant claimt namelijk dat gebruikers van de smartphone 100 dollar per maand kunnen verdienen door de smartphone te gebruiken.

De Mode Earn Phone is uitgerust met verschillende modi, waaronder muziek-modus, games-modus, nieuws-modus, surf-modus en de oplaad-modus. Elke keer wanneer je een actie uitvoert die valt in een van deze categorieën ontvang je een vergoeding.

Voor 9,99 dollar per maand kun je lid worden van de Mode Earn Club. Voor dit bedrag ontvang je de Mode Earn Phone 2 en kun je gebruiken van de Mode Earn App. Vervolgens kun je op je smartphone punten verdienen door naar muziek te luisteren, games te spelen, enquêtes in te vullen etc. De verdiende punten kun je uiteindelijk omzetten in geld, via PayPal, Amazon, Google Play, Bitcoin en meer.

De Mode Earn Phone 2 is verder geen krachtpatser en beschikt onder andere over een 6,5-inch scherm met een HD-resolutie, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.000 mAh-accu, een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en twee 2MP lenzen. De smartphone draait op Android 11.

We hebben nog geen informatie over een Europese lancering.

via [AW]