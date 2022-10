“Render Toont Vivo X90 Pro Plus Met Grote Camera-module”

Er is een render opgedoken waarop de achterkant van de Vivo X90 Pro Plus te zien is. De render is gebaseerd op de geruchten en toont onder andere een grote ronde camera-module met daarin vier lenzen.

Vivo werkt aan een nieuwe vlaggenschip-smartphone die vermoedelijk de naam Vivo X90 Pro Plus krijgt en nog voor het einde van dit jaar in China zal worden uitgebracht. Tech-lekker Ben Geskin heeft nu een render gemaakt die toont hoe deze smartphone er waarschijnlijk uit komt te zien. De Vivo X90 Pro Plus lijkt veel op de al bestaande Vivo X80 Pro.

We zien dat de achterkant is voorzien van zwart leer en bovenin een glimmende rechthoek heeft. In deze rechthoekig vinden we een ronde camera-module, die bestaat uit vier lenzen. We verwachten onder andere een 1 inch-hoofdlens, een telelens en een groothoeklens. Om de camera-ervaring te verbeteren werkt Vivo weer samen met het bedrijf Zeiss.

Volgens eerdere geruchten beschikt de Vivo X90 Pro Plus verder over de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 100W of 120W snelladen en een scherm met afgeronde randen. De Vivo X90 Pro Plus verschijnt eerst in thuisland China op de markt, maar de kans is redelijk dat de smartphone op een later tijdstip ook naar Nederland komt.

via [androidplanet]