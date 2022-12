Motorola Komt Deze Maand Met Nieuwe Vlaggenschip-smartphone

Lenovo heeft bekend gemaakt dat het bedrijf deze maand een nieuwe high-end Motorola smartphone zal introduceren. Nadat Motorola ruim twee maanden geleden de high-end Edge 30 Ultra introduceerde, krijgen we deze maand al de Motorola X40 te zien.

Onlangs introduceerde Motorola de krachtige Moto Edge 30 Ultra, maar deze maand krijgen we opnieuw een high-end vlaggenschip van Motorola te zien, zo meldt IT Home. De smartphone verschijnt eerst in China op de markt onder de naam Motorola X40. De X40 komt later waarschijnlijk onder een andere naam naar Europa.

De eerste details van de Motorola X40 zijn inmiddels al uitgelekt. Volgens de berichten beschikt de nieuwe vlaggenschip-smartphone over de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor, een 6,67-inch OLED-scherm met een Full HD+-resolutie en een 144Hz verversingssnelheid, tot maar liefst 18GB werkgeheugen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 12MP telelens. De Motorola X40 is te zien op de bovenstaande afbeelding.

